Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zehn Migranten mit Regionalbahn eingereist

Zugfahrt offenbar von Schleusern organisiert

Bild-Infos

Download

Garmisch-Partenkirchen (ots)

Die Bundespolizei hat Samstagnacht (27. Juli) am Bahnhof in Garmisch-Partenkirchen eine zehnköpfige Migrantengruppe in Gewahrsam genommen. Nach ersten Erkenntnissen hatten Schleuser die Zugfahrt der Türken organisiert.

Bei der grenzpolizeilichen Kontrolle am Garmisch-Partenkirchner Bahnhof konnten sich gegenüber den Bundespolizisten lediglich sechs der insgesamt zehn Personen mit türkischen Papieren ausweisen. Neben den mitgeführten Identitätskarten besaßen sie jedoch keine weiteren Dokumente, die für die Einreise oder den Aufenthalt erforderlich gewesen wären. Eigenen Angaben zufolge handelt es sich bei den vier Erwachsenen und sechs Minderjährigen, die teilweise miteinander verwandt sind, um Kurden mit türkischer Staatszugehörigkeit. Alle Personen, die versucht hatten illegal einzureisen, verfügten für die Zugreise von Innsbruck nach München über gültige Fahrscheine. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass offenbar Schleuser im Hintergrund die verschiedenen Etappen von der Türkei bis nach Deutschland geplant und vorbereitet hatten.

Im Anschluss an die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden alle zehn Migranten am Sonntag an eine Münchner Aufnahmestelle für Flüchtlinge weitergeleitet. Seitens der Bundespolizei werden gegen die unbekannten "Reiseorganisatoren" weitere Nachforschungen wegen organisierter Schleuserei angestellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell