Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrt unter Drogeneinfluss, Diebstahl von Fahrrad, Unfallfluchten, Sachbeschädigung, Unfall mit verletztem Kradfahrer

Aalen (ots)

Waiblingen-Bittenfeld: Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Dienstagabend gegen 22:20 Uhr wurde ein 25-jähriger Ford-Fahrer in der Schillerstraße auf Höhe der Einmündung Hochberger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten konnten deutlichen Marihuana-Geruch sowie eine spürbare Drogenbeeinflussung bei dem jungen Mann feststellen. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus verbracht, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Waiblingen-Neustadt: Diebstahl von Fahrrad

Am Freitag, den 30.08.2024, im Zeitraum von 07:55 Uhr bis 13:05 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein blaues Citybike der Marke Schauff, welches unverschlossen am Bahnhofsplatz abgestellt war. Das Fahrrad hatte einen Wert von ca. 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegen.

Remshalden-Rohrbronn: Unfallflucht

Am Dienstag im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrer einen in der Straße "Im Brunnengarten" geparkten Skoda Fabia und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegen.

Leutenbach: Unfallflucht

Am Dienstagnachmittag im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer einen in der Straße "Im Hummerholz" geparkten Fiat Punto und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fiat entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise zum Verursacher erbittet das Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940.

Winnenden: Unfallflucht auf Parkplatz

Ein bislang unbekannter Fahrer streifte gestern im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 19:05 Uhr einen Fiat Punto, welcher auf dem Parkplatz eines Einkaufsladens in der Waiblinger Straße geparkt war. Am Fiat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der unbekannte Fahrer flüchtete. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940 entgegen.

Urbach: Sachbeschädigung durch Eierwurf

Durch unbekannte Täter wurde am Dienstag, 20.08.2024 gegen 21:00 Uhr durch das Werfen von mehreren Eiern die Fassade eines Hauses in der Ostlandstraße beschädigt. Da sich die Eierrückstände nicht vollständig entfernen ließen, ist ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040 entgegen.

Weissach im Tal: Unfall - Traktor übersieht 16-jährigen Kradfahrer

Ein Traktorfahrer befuhr am Dienstagabend gegen 17:40 Uhr die Weissachstraße (K 1838) in Richtung Einmündung Hohnweiler. Dort bog der 72-jährige Fahrer links in Richtung Hohnweiler ab, wobei er ein entgegenkommendes Kleinkraftrad übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 16-jährige Fahrer des Kleinkraftrades vom Hinterrad des Traktors überrollt wurde. Der Jugendliche kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Am Kleinkraftrad entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell