POL-PDMT: Fahranfänger unter Kokaineinfluss ignoriert Rotlicht am Bahnübergang

Bad Marienberg (ots) - Am 12.02.2024 in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr wurde ein in der Straße "Bornwiese" in Bad Marienberg geparkter PKW Opel Agila mittels eines spitzen Gegenstandes mutwillig verkratzt und dadurch stark beschädigt. Die komplette Beifahrerseite des PKW wurde dabei, durch mehrfaches Ansetzen des Gegenstandes, verkratzt. Es entstand Sachschaden ...

