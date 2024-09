POL-BI: Ein Schwerverletzter nach verbotenem Rennen, Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Ein unbekannter Begleiter soll am frühen Samstagmorgen, 31.08.2024, einem betrunkenen Fußgänger Geld geraubt haben. Der 52-jährige Bielefelder war gegen 05:20 Uhr an der Herforder Straße in Richtung Jahnplatz unterwegs. In Höhe eines Kiosks, zwischen den Einmündungen der Zimmerstraße und der Stresemannstraße, schloss sich ihm ein bislang unbekannter Mann an. Dieser forderte in Höhe der Einmündung der Stresemannstraße ...

mehr