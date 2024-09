Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Raub mit Pfefferspray - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Räuber erbeutete am Samstagmorgen, 31.08.2024, gegen 06:00 Uhr, ein rotes Smartphone.

Ein 29-jähriger Bielefelder erschien um 07:30 Uhr bei der Polizei und erstattete eine Strafanzeige wegen Raub. Er gab an, über den Bahnhofsvorplatz gelaufen zu sein, als er von einem ihm fremden Mann gefragt worden sei, ob er was kaufen wolle. Der 29-Jährige verneinte und setzte seinen Weg fort. Unvermittelt soll er mit Pfefferspray besprüht worden sein. Während der anschließenden Rangelei am Boden, sollen weitere Personen dazu gekommen sein, die gemeinsam dem Bielefelder das rote Samsung Smartphone raubten. Anschließend seinen die vier Personen in Richtung Nahariyastraße, beziehungsweise zum Parkplatz des Hauptbahnhofes, geflüchtet.

Den Haupttäter beschrieb das Opfer als circa 23 Jahre alt, 185 bis 190 cm groß und mit kurzen schwarzen Haaren. Er trug eine schwarze Sweatjacke und eine schwarze Jogginghose.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell