Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung und Sachbeschädigung in Hohenleuben.

Greiz (ots)

Hohenleuben. In der Nacht vom 19.07. auf den 20.07.2024 kam es in der Ortslage Hohenleuben zu mehreren Straftaten, welche durch bisweilen unbekannte Täter verübt wurden. Zum einen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher zwei unbekannte männliche Täter auf der Zeulenrodaer-Straße aus ihrem PKW ausstiegen und den 29-jährigen Geschädigten unvermittelt mehrfach schlugen, so dass dieser in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Weiterhin kam es zu einer Sachbeschädigung, bei welchem unbekannte Täter, ebenfalls in der der Zeulenrodaer-Straße eine Fensterscheibe mittels eines Bierkruges einschlugen. Ob und inwieweit die beiden Taten zusammengehören oder mit dem parallel laufenden Froschparkfest in Hohenleuben in Verbindung stehen kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gesagt werden. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter der Tel.: 03661/6210 Bezugsnummer 0186970/2024 entgegengenommen werden. <MS>

