Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert

Hilden -2406014

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Dienstag, 4. Juni 2024, drangen bisher unbekannte Täter in einen Bürokomplex an der Ringstraße in Velbert-Neviges ein. In der Zeit von 17 Uhr bis 5 Uhr drangen sie vermutlich durch eine Außentür in die Büroräume einer Firma ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Innerhalb des Gebäudes gelangten sie zu den Büroräumlichkeiten einer weiteren dort ansässigen Firma und durchsuchten auch hier die Firmenräumlichkeiten. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden wird ebenfalls auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Dienstag, 4. Juni 2024, drang ein bisher unbekannter Täter gegen 12:30 Uhr gewaltsam durch die Wohnungstür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hummelsterstraße in Hilden ein. Ein Bewegungsmelder zeichnete die Tat auf und die Wohnungsinhaberin alarmierte die Polizei. Bei ihrem Eintreffen hatte sich der Einbrecher bereits von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung entfernt. Zuvor hatte er die Wohnräumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Tatbeute konnte die Geschädigte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht tätigen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell