POL-ME: Mobile Toilettenkabine ausgebrannt - Velbert - 2406013

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 5. Juni 2024, setzten bislang unbekannte Täter in Velbert eine mobile Toilettenkabine in Brand. Diese wurde vollständig zerstört.

Das war geschehen:

Gegen 2:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand einer mobilen Toilettenkabine an der Adresse "Am Kostenberg" gerufen. Die Einsatzkräfte fanden im Wendehammer der Straße die brennende Kunststoffkabine vor. Da die Feuerwehr zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetroffen war, löschten die Polizistinnen und Polizisten den Brand mittels eines Feuerlöschers. Kurze Zeit später erschienen die Kräfte der Feuerwehr, welche die Glutherde vollständig beseitigten.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein und schätzen den Brandschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zum Brandgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 - 6110, jederzeit entgegen.

