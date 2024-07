Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haftbefehl realisiert

Altenburg (ots)

Nach Hinweisen konnte eine polizeilich gesuchte 42-jährige Person am 21.07.2024 um 11:15 Uhr in Schmölln, Neue Straße angetroffen werden. Der Angetroffene verbüßt nun seine Freiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell