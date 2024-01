Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Kasse von Verkaufsstand aufgehebelt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

In Wollbach, in der Basler Straße, hebelte am Mittwoch, 24.01.2024, gegen 17.10 Uhr, ein zunächst unbekannter Mann eine Kasse, welche an einem Brotverkaufstand festgeschraubt war, auf und entwendete das sich darin befindliche Bargeld. Danach entfernte sich der Unbekannte mit einem Fahrrad in Richtung Wollbach. Im Rahmen der Fahndung ging ein weiterer Hinweis eines Zeugen ein und die Polizei konnte den Tatverdächtigen bei einem Bankinstitut in Kandern vorläufig festnehmen. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist hier nicht bekannt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-jährige Tatverdächtige auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell