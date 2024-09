POL-BI: Beteiligter Autofahrer zu Unfall mit Pedelec-Fahrer gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- A 2- Sennestadt- In den frühen Stunden des Montags, 02.09.2024, kam es auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen Bielefeld Ost und Bielefeld Süd, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mazdas flüchtete vermutlich als Insasse in einem weißen Kastenwagen und ließ sein Fahrzeug am Unfallort zurück. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam ein Mazda mit einem Anhänger, ...

