Polizei Bielefeld

POL-BI: Mazda-Fahrer nach Unfall in weißem Transporter flüchtig

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- A 2- Sennestadt- In den frühen Stunden des Montags, 02.09.2024, kam es auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen Bielefeld Ost und Bielefeld Süd, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mazdas flüchtete vermutlich als Insasse in einem weißen Kastenwagen und ließ sein Fahrzeug am Unfallort zurück.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam ein Mazda mit einem Anhänger, beladen mit einem nicht zugelassenen Audi, nach einer Kollision mit der Schutzplanke auf dem rechten Fahrstreifen der A 2 gegen 03:55 Uhr kurz vor Bielefeld-Süd zum Stehen. Ein 32-Jähriger aus Stolzenau, der mit seiner Scania Sattelzugmaschine auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, erkannte das unbeleuchtete Hindernis zu spät und fuhr auf das Gespann auf. Nachdem der 32-Jährige ausgestiegen war, um nach den Insassen des Mazdas zu schauen, kamen ihm zwei südländisch aussehende Männer entgegen. Die Unbekannten gaben in englischer Sprache sowie mit Gesten zu verstehen, dass sich keine Person mehr im Fahrzeug befindet. Anschließend stiegen die unbekannten Männer in einen weißen Transporter mit Trailoranhänger, vermutlich mit österreichischem Kennzeichen, und entfernten sich vom Unfallort. Wenig später fuhr ein 59-jähriger Fahrer eines Peugeot LKW aus Geldern/ Vernum ebenfalls in das unbeleuchtete Gespann.

Abschleppunternehmen transportierte alle Fahrzeuge ab. Es entstand ein Sachschaden von circa 30900 Euro. Während der Unfallaufnahme mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Gegen 07:50 Uhr konnten alle Fahrstreifen wieder frei gegeben werden.

Zeugenhinwiese nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

