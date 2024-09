Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Verletzte auf der A2: Fahndung nach flüchtigen Beteiligten

Bielefeld (ots)

DS / BAB 2 / Rheda-Wiedenbrück. Gegen 16:15 Uhr gab es einen Verkehrsunfall, in den mehrere Pkw verwickelt wurden.

Am Nachmittag des 01.09.2024 wurden drei Pkw und ein Wohnwagengespann auf der BAB 2 In Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück in einen Verkehrsunfall verwickelt. Dabei wurde eine Person schwerverletzt.

Durch den Unfall war eine Weiterfahrt auf allen Fahrspuren nicht mehr möglich. Es kam es zu einem Rückstau, welcher derzeit noch andauert. In der Spitze betrug die Staulänge ungefähr 10 Kilometer.

Eine unfallbeteiligte Person flüchtete mit ihrem beschädigten BMW vom Unfallort und fuhr auf die Bielefelder Straße in Richtung Gütersloh. Anschließend bog er auf die Kornstraße ab. Kurz nachdem der Flüchtige auf die Kornstraße fuhr, verließ er den Pkw und flüchtete zu Fuß weiter in ein angrenzendes Waldstück.

Der flüchtige Mann wird wie folgt beschrieben:

- Helle Haare - 185 - 190 cm groß - rosa / orangenes Shirt - evtl. grüne Shorts - kein Bart - keine Brille

Wer kennt die Person? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen machen? Hinweise bitte an die nächstliegende Polizeidienststelle oder die 0521 545-0

Ein genauer Unfallhergang ist derzeit noch Teil der Ermittlungen.

