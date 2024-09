Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall nach verbotenem Wendemanöver - PKW landet auf dem Dach

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- B480- A 33- Bad Wünnenberg-Haaren- Bei einem Verkehrsunfall nach einem Wendemanöver am Freitagmittag, 30.08.2024, mussten drei Erwachsene und zwei Kinder mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 54-Jähriger aus Windsbach (Landkreis Ansbach) gegen 13:15 Uhr mit seinem Nissan Qashqai die B480 in Richtung Brilon und beabsichtigte vor der Anschlussstelle Haaren trotz doppelt durchgezogener Linie zu wenden, um wieder in Richtung Kreuz Bad Wünnenberg zu fahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Peugeot 5008 eines 46-jährigen Bielefelders, der mit der Seite des Nissan kollidierte. Beide Fahrzeuge schleuderten auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Osnabrück, wobei sich der Peugeot überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Der Peugeot Fahrer erlitt dabei schwere, seine 10-jährige Mitfahrerin sowie die 53-jährige Beifahrerin im Nissan leichte Verletzungen.

Rettungsfahrzeuge brachten die Verletzten zur weiteren Behandlung sowie den Nissan-Fahrer und seinen 11-jährigen Mitfahrer zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während die Unfallaufnahme noch andauert, konnte der Verkehr in Richtung Brilon um 14:20 Uhr wieder frei gegeben werden.

