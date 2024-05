LPI-J: Vorfahrt nicht beachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Durch Brandgeruch wurde ein Bewohner am Montagabend in der Goethestraße auf ein Feuer aufmerksam. Unbekannte Täter entzündeten ein an der Haustür befindliches Kunststoffschild mit bisher unbekanntem Hintergrund. Durch das sofortige Handeln des Anwohners wurde das Brandereignis gelöscht. Trotzdem entstand Sachschaden an der Tür von ca. 500 EUR. Die Ermittlungen zur Straftat wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

