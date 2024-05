Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsinsel überfahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bürgel: Auf der Bundesstraße kurz nach der Ortslage Bürgel in Richtung Jena kam am vergangenen Montagnachmittag ein Pkw im abschüssigen Kurvenbereich ins Straucheln. An der Einmündung nach Thalbügel überfuhr er fortfolgend eine Verkehrsinsel und kollidierte am Ende seines ungewollten Fahrtweges mit einem geparkten Fahrzeug. Durch den Unfall verletzten sich der 86-jährige Fahrer und seine 84-jährige Beifahrerin leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen sowie an der Verkehrseinrichtung entstanden unfallbedingter Sachschaden.

