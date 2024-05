Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickdiebe unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Durch geschickte Ablenkung wurde eine 76-jährige Frau Opfer eines dreisten Diebstahls. Am Sonntagabend klingelte eine weibliche Person an ihrer Haustür im Bereich der Herrenstraße und stellte sich als Praktikantin aus Spanien vor. Dies tat sie jedoch mit einem osteuropäischen Dialekt. Durch die ominöse Frau abgelenkt, hat sich eine weitere unbekannte Person in die Wohnung geschlichen und dort Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de oder 036428 640 mit Angabe des Aktenzeichens 0128821/2024 entgegen.

