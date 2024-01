Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 24.01.2024

Wolfenbüttel (ots)

Forum evakuiert

Wolfenbüttel, Goslarsche Straße 2, 23.01.2024, 07:25 Uhr

Am Dienstagmorgen gegen 07:25 Uhr wurde das Forum in Wolfenbüttel kurzzeitig evakuiert. Es kam zu einem Brandmeldealarm, weshalb Feuerwehr und Polizei alarmiert wurden. Die leichte Rauchentwicklung war jedoch nur die Folge von angebrannten Waffeln in einer dortigen Bäckerei. Das Forum wurde von der Feuerwehr gelüftet und anschließend wieder für Besucher freigegeben. Es wurde weder jemand verletzt, noch kam es zu einem Sachschaden.

