POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.01.2024.

Peine (ots) - Verletzte bei Verkehrsunfall in Hohenhameln Gegen 20:00 Uhr am 22.01.2024 kam es an der Kreuzung Ziegeleistraße und Ohlumer Straße in Hohenhameln zu einem Zusammenstoß von zwei Autos. Ein 21-jähriger Renault-Fahrer übersah mutmaßlich den vorfahrtberechtigten Dacia einer 31-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Drei ...

mehr