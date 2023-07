Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer in Güstrow

Güstrow (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer ist es zur Mittagszeit des heutigen Tages (19.7.) in Güstrow gekommen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein PKW Ranger gegen 12:30 Uhr die Neukruger Straße und beabsichtigte in die Verbindungschaussee abzubiegen. Dabei übersah der 29-jährige deutsche Fahrzeugführer einen 39-jährigen Radfahrer. Der aus Syrien stammende Mann wurde mit Verletzungen an der Hand und am Rücken zur weiteren Behandlung in das umliegende Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es an der Kreuzung für etwa eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung führt die Kriminalpolizei Güstrow.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell