Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub auf dem Heimweg

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein unbekannter Begleiter soll am frühen Samstagmorgen, 31.08.2024, einem betrunkenen Fußgänger Geld geraubt haben.

Der 52-jährige Bielefelder war gegen 05:20 Uhr an der Herforder Straße in Richtung Jahnplatz unterwegs. In Höhe eines Kiosks, zwischen den Einmündungen der Zimmerstraße und der Stresemannstraße, schloss sich ihm ein bislang unbekannter Mann an. Dieser forderte in Höhe der Einmündung der Stresemannstraße Geld. Als ihm der 52-Jährige nichts gab, soll er von ihm ins Gesicht geschlagen worden sein. Danach händigte er dem Unbekannten Geld aus. Der Räuber soll in Richtung des Hauptbahnhofs fortgegangen sein.

Das Raubopfer beschrieb den Tatverdächtigen:

Der Mann soll schlank und zwischen 175 cm und 180 cm groß sein. Er habe ein südländisches Aussehen, dunkle Haare und trug schwarze Kleidung.

Hinweise zu dem Raub bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell