Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung an denkmalgeschütztem Haus - Unfalllfucht - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: LKW mit schwarzer Farbe besprüht

Ein LKW, der zwischen Montagnachmittag, 15:55 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr in der Alte Heidenhemer Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit im Frontbereich mit schwarzer Farbe besprüht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Bereits zwischen Freitagmittag, 13 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, wurde an einem PKW der ebenfalls in der Alte Heidenheimer Straße geparkt war, ein Teil des Fahrzeugspiegels abgebaut und entwendet. Hinweise auf die oder den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Geparkter PKW beschädigt

In der Paradiesstraße wurde ein schwarzer VW Golf, der dort am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 13 Uhr geparkt war, erheblich beschädigt. Der PKW wurde durch den Anstoß etwa 2 Meter verschoben und prallte dadurch mit der Front gegen einen Begrenzungsstein, welcher hierbei ebenfalls beschädigt wurde. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem LKW unterwegs war, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung an denkmalgeschütztem Haus

An einem denkmalgeschützten Haus in der Imhofstraße wurde zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwochmorgen, 6:20 Uhr, die Hausfassade mit einer zähflüssigen Bitumen- bzw. Teerflüssigkeit bespritzt. Betroffen ist hierbei die gesamte vordere Hausfassade inklusive Türen, Fenstern und Fensterläden. Der entstandene Schaden, der durch die zwischenzeitlich getrocknete Flüssigkeit entstand, wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell