Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Jugendlicher durch Unbekannte verletzt

Northeim (ots)

Einbeck, Krähengraben / Parkanlage, Sonntag, 04.08.2024, 15.50 Uhr

EINBECK (Wol) - Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Am Sonntag gegen 15.50 Uhr kam es im in der Parkanlage im Krähengraben in Einbeck zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 14-jährigen Jugendlichen aus Einbeck. Auf den Jugendlichen kamen drei Jugendliche/Heranwachsende zu und aus bisher ungeklärter Ursache schlug eine der Personen den 14-Jährigen. Als dieser zu Boden ging, wurde er noch getreten und die drei Personen entfernten sich anschließend vom Tatort.

Der Jugendliche wurde leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig.

Die zwei weiteren Personen sollen nicht zugeschlagen oder getreten haben. Die drei unbekannten Personen wurden zwischen 17 und 20 Jahren geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell