Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Gastronomiebetrieb und angrenzende Wohnung

Lippstadt (ots)

In der Nacht vom vergangenen Mittwoch auf Donnerstag kam es in Lippstadt im Wiesenhausweg zu einem Einbruch in einem Gastronomiebetrieb und in eine angrenzende Wohnung. Die bzw. der Einbrecher verschaffte/n sich vermutlich über die äußere Wendeltreppe Zugang zum Gästehaus im 1. Obergeschoss. Im Büro erbeutete/n der bzw. die Täter einen hohen dreistelligen Betrag. Der bzw. die Täter brach/en ebenfalls in die vermietete Wohnung und in das Restaurant ein. Die Mieterin konnte keinen Verlust feststellen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (rb)

