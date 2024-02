Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Baucontainer

Soest (ots)

Im Cusanusweg in Soest ist es in der Zeit vom 31.01.2024, 16:00 Uhr - 01.02.2024, 07:05 Uhr zu einem Einbruch in drei Baucontainern gekommen.

An der Baustelle auf dem ehemaligen "Coca-Cola" Gelände wurden aus den drei Containern diverse Bohrmaschinen, Winkelschleifer, Ladegeräte und Kabel entwendet.

Hinweise zu dem oder die Täter liegen nicht vor. Allerdings ist das Gelände videoüberwacht. Diese Daten werden derzeit ausgewertet.

Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, der meldet sich bitte bei der Polizei in Soest unter 02921 91000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell