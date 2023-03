Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hördt - Radfahrerin stürzt

Hördt (ots)

Eine 82-jährige Fahrradfahrerin befuhr gestern die Stoppelstraße in Hördt. Bergab kam sie mit dem Vorderreifen an den Bordstein und stürzte. Dabei wurde sie am Kopf verletzt. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell