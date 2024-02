Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tatort gesucht - Wem gehören diese Gegenstände?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Soest (ots)

Am Dienstag, 23.01.2024 konnte die Polizei im Rahmen eines Einsatzes in der ZUE Soest in einem der Mehrbettzimmer ein Kindertornister ("Step by Step"), ein Akku-Winkelschleifer ("Einhell") sowie ein Akku ("Makita") auffinden. Diese stammen zweifeldfrei aus Diebstählen. Die EK-Prio hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Bislang konnte jedoch noch kein rechtmäßiger Eigentümer ermittelt werden.

Daher stellt die Polizei folgende Frage: Wer kann etwas zu diesen Sachen sagen? Hinweise nimmt die Polizei Soest unter 02921-91000 entgegen.

Hinweis für die Medienvertreter: Die Bilder dürfen zum Zwecke der Berichterstattung zu dieser Pressemeldung genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell