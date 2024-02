POL-SO: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Fahrradfahrer gesucht

Kreis Soest (ots) - Am Mittwoch, 31.01.2024 erhielt ein 71-jähriger Lippstädter den Anruf eines unbekannten Mannes. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus. Auf Grund eines tödlichen Verkehrsunfalles, verursacht durch seine Tochter, solle dieser umgehend eine Kaution in fünfstelliger Höhe für sie bezahlen. So ...

