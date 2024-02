Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anrufe durch falsche Polizeibeamte - Lippstädter bemerkt Betrug gerade noch rechtzeitig

Kreis Soest (ots)

Am Mittwoch, 31.01.2024 erhielt ein 71-jähriger Lippstädter den Anruf eines unbekannten Mannes. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus. Auf Grund eines tödlichen Verkehrsunfalles, verursacht durch seine Tochter, solle dieser umgehend eine Kaution in fünfstelliger Höhe für sie bezahlen. So könne eine Haftstrafe abgewendet werden. Nachdem sich dieser wie gefordert mit der Kaution zum Übergabeort begab, kamen ihm Zweifel an der Sache. Er brach die Übergabe ab. Anschließend informierte er die echte Polizei.

Am selben Tag kam es im Kreisgebiet zu gleichgelagerten Anrufen durch Betrüger. Die Betrugsversuche wurden glücklicherweise frühzeitig erkannt.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei erneut, wenn Sie derartige Anrufe bekommen, erst über eine Ihnen bekannte Telefonnummer bei ihren Angehörigen nachzufragen. Rufen Sie im Zweifel selbst die Polizei unter 110 an. Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese und weitere Betrugsmaschen informieren.

Weitere Präventionshinweise zu dem Thema "falsche" Polizei finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell