Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vor Polizeikontrolle geflüchtet; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brände; Streitigkeiten; Exhibitionist gesucht; Raub auf Wettbüro;

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Anhaltesignale missachtet und davongefahren

Gleich mehreren Anzeigen sieht ein 36-Jähriger seit Sonntagvormittag entgegen. Kurz vor 10.30 Uhr sollte der Mann, der auf einer Kawasaki auf der Stuttgarter Straße unterwegs war, von einer Streifenwagenbesatzung einer Kontrolle unterzogen werden. Als die Beamten das Blaulicht und entsprechende Anhaltesignale eingeschaltet hatten, beschleunigte der Biker stark und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Bleiche-Kreuzung in Richtung Dettingen und dort weiter über die Straße Schwalbenstadt zum Schützenhaus. Als der Motorradfahrer beim dortigen Spielplatz auf einen Waldweg einbog, brach der Sichtkontakt ab. Später konnte die Kawasaki jedoch parkend in Bad Urach, unweit von der Wohnanschrift des 36-jährigen Tatverdächtigen entfernt, festgestellt werden. Wie sich in der Folge herausstellte, war das Motorrad weder zugelassen noch versichert. Außerdem war das angebrachte Kennzeichen auf eine andere abgemeldete Maschine ausgegeben worden. Überdies ist der 36-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Lenningen (ES): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der B 465 erlitten. Gegen 13.10 Uhr befuhr der 36-Jahre alte Mann mit einer Honda die Bundesstraße von Lenningen herkommend in Richtung Donnstetten. Vor einem Wanderparkplatz überholte er den derzeitigen Ermittlungen zufolge ein vorausfahrendes Fahrzeug und kollidierte dann mit dem Porsche eines 47-Jährigen, der nach links in den Wanderparkplatz abbiegen wollte und dies mit dem Blinker entsprechend angekündigt hatte. Durch den Zusammenstoß wurde der Biker von seiner Maschine abgeworfen und kam im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Liegen. Er musste nach einer medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Der Porsche-Lenker und seine 56-jährige Mitfahrerin wurden ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Die beiden Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 27.000 Euro belaufen dürfte, wurden abgeschleppt. (mr)

Kirchheim (ES): Einbrecher unterwegs

In Kirchheim haben am Wochenende ein oder mehrere Einbrecher ihr Unwesen getrieben. Wie am frühen Sonntagmorgen entdeckt wurde, hatte sich ein Unbekannter Zutritt zum Anbau eines Restaurants in der Straße Simmereswasen verschafft. Von dort aus brach er mehrere Innentüren auf und gelangte so in ein Büro. In der Straße Ob dem Traubenweg war ein Unbekannter durch das Einschlagen eines Lichtschachtfensters in einen Hofladen eingebrochen und hatte im Inneren, unter anderem in Schränken, nach Wertgegenständen gesucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden einige Backwaren entwendet. Der angerichtete Sachschaden kann in beiden Fällen noch nicht abschließend beziffert werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Vor Polizeikontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Ein Motorradfahrer hat am Samstagabend versucht, vor einer Polizeistreife zu flüchten. Gegen 18 Uhr war der Mann einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei aufgefallen, weil er mit seiner weißen Kawasaki aus der Marktstraße kommend mit hoher Geschwindigkeit unmittelbar vor dem Einsatzfahrzeug auf die Alleenstraße einbog und vor ihnen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Paradiesstraße weiterfuhr. Anhalteaufforderungen sowie Blaulicht und Martinshorn ignorierte der Biker und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln durch das Wohngebiet und den verkehrsberuhigten Bereich, wobei es im Kreuzungsbereich zur Friedrichstraße beinahe zur Kollision mit einem Sprinter kam. An der Einmündung Friedrichstraße / Saarstraße traf die Streifenwagenbesatzung, die zwischenzeitlich ihre Geschwindigkeit deutlich reduziert und den Motorradfahrer aus den Augen verloren hatte, wieder auf den Mann. Wie sich herausstellte hatte der 31-Jährige beim Abbiegen in die Saarstraße aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Kawasaki verloren und war gestürzt. Seine Maschine war quer über die Einmündung geschlittert und auf der gegenüberliegenden Seite gegen einen dort geparkten VW Golf geknallt. Der Biker wurde bei dem Sturz leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war aber nicht notwendig. Der Sachschaden an seinem Motorrad wird auf etwa 1.500 Euro, der Schaden an dem VW Golf auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Ob der 31-Jährige, der jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegensieht, überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht nach Zeugen und bittet Fahrzeuglenker, die durch die Fahrweise des Motorradfahrers, der eine auffällige, rote Motorradjacke getragen hat, gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. (cw)

Nürtingen (ES): Mit Rettungswagen zusammengestoßen

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 22-Jährige am Sonntagmittag an der Kreuzung Neckarstraße / Stadtbrücke verursacht hat. Ein 34-Jähriger war gegen 12.45 Uhr mit einem Rettungswagen zu einem dringenden Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn auf der Neckarstraße von Neckarhausen herkommend unterwegs. Vor der Kreuzung zur Stadtbrücke schaltete er zusätzlich noch sein Presslufthorn dazu, sodass der gesamte Verkehr auf der Kreuzung zum Stehen kam. In langsamer Fahrt fuhr er bei Rot in den Kreuzungsbereich ein, um geradeaus weiter in Richtung Plochingen zu fahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Audi A3 der 22-Jährigen. Diese hatte zuvor auf der Linksabbiegespur der Stadtbrücke bei Rot warten müssen. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie trotz des mit Sondersignalen querenden Rettungswagens in die übersichtliche Kreuzung ein und prallte gegen die hintere, rechte Seite des Einsatzfahrzeugs. Während die Besatzung des Rettungswagens und deren Patientin unverletzt blieben, erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen, lehnte aber eine medizinische Versorgung eines herbeigerufenen Rettungswagens ab. Ihr Audi war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Nürtingen (ES): Brand in Garage

Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagvormittag zu einem Brand in die Ersbergstraße nach Nürtingen ausgerückt. Gegen 10.45 Uhr war den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei ein brennender Kartonagenhaufen in der Garage eines Rohbaus gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften anrückte, brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf den Rohbau verhindern. Im Rohbau wurden lediglich zwei Isolierungsplatten leicht in Mitleidenschaft gezogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 200 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (ag)

Esslingen (ES): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz des Pliensaufriedhofes in der Eichendorffstraße. Dort war es gegen 14.10 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei 28 Jahre alten Männern und einem 23-Jährigen gekommen. Diese Streitigkeiten mündeten schnell in Handgreiflichkeiten, bei denen der 23-Jährige sowie einer der 28-Jährige leicht verletzt wurden. Die beiden älteren Tatverdächtigen setzten weiterhin wohl Pfefferspray gegen ihren Kontrahenten ein. Beide Verletzten wurden nach medizinischer Untersuchung und Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Tübingen (TÜ): Exhibitionistische Handlung (Zeugenaufruf)

Nach einem 25 bis 30 Jahre alten Unbekannten fahndet das Polizeirevier Tübingen, nachdem dieser am Sonntagabend in der Fürststraße vor einer 25- und einer 20-jährigen Frau masturbiert hatte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich die Frauen gegen 23.55 Uhr auf der dortigen Brücke über der Steinlach, als der Mann in kürzester Entfernung sein Glied entblößte und onanierte. Hierauf entzogen sich die Frauen der Situation, wobei ihnen der Täter noch einige Meter folgte. Der Mann wird als etwa 175 bis 180 cm groß, mit normaler Statur und hellem Teint beschrieben. Er trug einen Dreitagebart und dunkle Kleidung. Die sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (jp)

Tübingen (TÜ): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Wilhelmstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und etwa sieben Uhr gelangte der Einbrecher über eine Tür gewaltsam in die Räumlichkeiten, die er in der Folge nach Stehlemswertem durchsuchte. Mit Bargeld zog er daraufhin unerkannt von dannen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand lediglich Sachschaden in geringer Höhe. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Bodelshausen (TÜ): Spielautomaten aufgebrochen

Auf den Inhalt der Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Sonntag in eine Gaststätte in der Bachgasse eingebrochen ist. Zwischen 04.30 Uhr und 14 Uhr gelangte der Einbrecher gewaltsam über ein Fenster in den Gastraum. Dort stieß er auf zwei Geldspielautomaten, die er aufbrach und ausplünderte. Das Polizeirevier Rottenburg hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (ag)

Mössingen (TÜ): Wettbüro überfallen (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 50 Jahre alten Mann, der am Sonntagabend ein Wettbüro in der Bahnhofstraße überfallen hat, fahndet das Kriminalkommissariat Tübingen. Der maskierte Mann hatte kurz vor 19 Uhr das Büro betreten, die Mitarbeiterin sowie drei Kunden mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend zu Fuß über die Bahnhofstraße in Richtung Mössinger Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung zu der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang ergebnislos. Der Räuber wird als etwa 185 bis 190 cm groß beschrieben. Er war mit einem Mantel mit Kapuze und Handschuhen sowie einer grauen Arbeitshose mit roten Streifen auf der linken Seite bekleidet. Er trug helle Schuhe mit weißen Schnürsenkeln und sprach deutsch mit einem ausländischen Akzent. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Tübingen, Telefon 07071 / 972-8660 oder auch der Polizeiposten Mössingen, Telefon 07473 / 95210 entgegen. (cw)

Balingen (ZAK): Kartonagen in Brand geraten

Bei Arbeiten mit einem Winkelschleifer sind am Sonntagnachmittag in der Straße Sankenbühl Kartonagen in Brand geraten. Der Hausbesitzer hatte gegen 17 Uhr auf seinem Grundstück ein Metallrohr zugeschnitten und durch den Funkenflug zunächst unbemerkt in der Nähe gelagerte Kartons zum Schwelen gebracht. Ein Nachbar bemerkte den Brand und alarmierte den Hausbesitzer, der mit eigenen Mitteln die Flammen löschen konnte, sodass die Einsatzkräfte nicht mehr eingreifen mussten. Weil er dabei Rauchgase eingeatmet hatte wurde der Mann vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell