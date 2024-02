POL-SO: Diebstahlserien aus KFZ geklärt

Erwitte (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es um 12:11 Uhr in einem Supermarkt im Wemberweg in Erwitte zu einem Diebstahl. Zwei Tatverdächtige haben einer Dame einen bislang unbekannten Gegenstand entwendet. Eine 36-jährige Erwitterin konnte die Tat beobachten und verständigte das Personal, das wiederum die Polizei anrief. Leider hat bis zum Eintreffen der Polizeibeamten die bislang unbekannte Geschädigte den Laden ...

mehr