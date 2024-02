Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl im Supermarkt - Geschädigte gesucht

Erwitte (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es um 12:11 Uhr in einem Supermarkt im Wemberweg in Erwitte zu einem Diebstahl.

Zwei Tatverdächtige haben einer Dame einen bislang unbekannten Gegenstand entwendet. Eine 36-jährige Erwitterin konnte die Tat beobachten und verständigte das Personal, das wiederum die Polizei anrief.

Leider hat bis zum Eintreffen der Polizeibeamten die bislang unbekannte Geschädigte den Laden verlassen. Auch einer der beiden Täter ist flüchtig.

Die Polizei sucht nun nach der Geschädigten um zu erfahren, welcher Gegenstand ihr entwendet worden ist.

Der angetroffene zweite Tatverdächtige machte zum Sachverhalt keine Angaben.

Die Geschädigte Dame wird gebeten sich bei der Polizei unter 02941-91000 zu melden.

