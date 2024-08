Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 20 Festmeter Holz entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Bei der Polizeistation in Kreiensen wurde ein Holzdiebstahl zur Anzeige gebracht. In der Zeit vom 03.Juni bis zum 09. Juli wurden aus dem Waldstück Herrenholz, das zwischen Greene und Holtershausen gelegen ist, ca. 20 Festmeter Buchenindustrieholz (47 Stämme) von unbekannten Tätern mittels LKW aufgeladen und abtransportiert. Die Schadenshöhe beträgt rund 1500,- Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum dementsprechende Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte mit der Polizei in Kreiensen, Tel.: 05563-999130 oder der Polizei in Einbeck, Tel.: 05561-31310, in Verbindung.

