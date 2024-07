Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Niederhofen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße 123 zwischen Raubach und Niederhofen ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin befuhr die Kreisstraße 123 in Richtung Niederhofen. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet die Fahrzeugführerin aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte mit der Fahrzeugfront gegen die Fahrerseite des entgegenkommenden PKW. Durch die Wucht der Kollision wurde der PKW der Unfallverursacherin abgewiesen und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Der PKW der Geschädigten geriet in einen angrenzenden Grünstreifen und kam dort zum Stehen. Die beiden Fahrzeugführerinnen sind nach notärztlicher Erstbehandlung an der Unfallstelle in umliegende Krankenhäuser transportiert worden. Nach jetzigem Ermittlungsstand erlitt die Unfallverursacherin (im frühen Erwachsenenalter) durch den Unfall leichte und die entgegenkommende Fahrerin (im mittleren Erwachsenenalter) schwere (keine lebensbedrohliche) Verletzungen.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge sind durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entsorgt worden. Zur Unfallaufnahme und Sicherung des objektiven Sachbeweises ist das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz angefordert worden. Die Kreisstraße 123 war im Bereich der Unfallstelle für den Zeitraum der Unfallaufnahme vollgesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Neben den polizeilichen Einsatzkräften waren die Straßenmeisterei Dierdorf, 26 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Puderbach sowie ein Notarzt und Rettungssanitäter im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell