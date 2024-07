Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Gymnasiums

Betzdorf (ots)

Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Peugeot 208 am Montag, den 01.07.2024, in der Zeit von 08:00 bis 14:30 Uhr, auf dem Parkplatz des Gymnasiums in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Betzdorf. Als er nachmittags zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er einen Schaden am rechten hinteren Radkasten feststellen.

Der Unfallverursacher ist wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Peugeot gestoßen und hatte diesen beschädigt. Anschließend flüchtete er ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine Auswertung der Überwachungskameras wird gerade vorgenommen.

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 02741/9260.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell