Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf L285 LKW und Omnibus begegnen sich in Kurve

Daaden (ots)

Am Mittwoch, den 03.07.2024, um 06:03 Uhr, befuhr ein Omnibus der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH die L285 aus Herdorf kommend in Richtung Daaden. In der Gegenrichtung war ein LKW unterwegs. In einer Rechtskurve begegneten sich die beiden Fahrzeuge wobei der LKW nach Angaben des Busfahrers zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr. Der Bus musste nach rechts ausweichen und touchierte hierbei die dortige Schutzplanke. Am Bus und der Schutzplanke entstand Sachschaden. Der LKW setzte seine Fahrt weiter fort.

Die Polizei Betzdorf sucht nach Zeugen. Hinweise bitte unter Tel.: 02741/9260

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell