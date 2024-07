POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Wallmenroth (ots) - Am Dienstag, den 02.07.2024, um 19 Uhr, befuhr die 24-jährige Geschädigte mit einem Opel Corsa die B62 in Wallmenroth aus Richtung Betzdorf kommend. In einer Linkskurve verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte über die regennasse Fahrbahn. Der PKW prallte schließlich in die ...

