POL-PPWP: Berauscht randaliert

Der Polizei wurden am Mittwochabend, 20. März, gegen 21 Uhr, drei randalierende Männer am Kreisel in Trippstadt gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten einen 22-, 29- sowie 32-Jährigen an. Alle Männer standen offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen fand die Streife ein kleines Tütchen mit einer weißen Substanz. Des Weiteren führte der 29-Jährige einen Schlagstock mit sich. Die Polizisten stellten die Drogen sowie den Schlagstock sicher. Auf den 22-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Den 29-Jährigen erwartet zudem ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. |cla

