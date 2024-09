Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Festnahme in Schorndorf

Aalen (ots)

Schorndorf: Drogendealer festgenommen

Nach intensiven Ermittlungen des Kriminalkommissariats Aalen konnte am Dienstag, 03.09.2024, gegen 13:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Schulstraße in Schorndorf ein 25-jähriger Mann festgenommen werden. Ihm wird der Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Bei der Festnahme konnten bei ihm mehrere Verkaufseinheiten mit Kokain und diverse Tabletten festgestellt werden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Betäubungsmittel durch die Kriminalpolizei sichergestellt. Der junge Mann wurde heute am 04.09.2024 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich in Untersuchungshaft.

