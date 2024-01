Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Unbekannten nach versuchter Vergewaltigung einer 18-Jährigen

Hannover (ots)

In der Nacht zu Freitag, 29.12.2023, hat ein bislang unbekannter Mann eine 18-Jährige in Hannover-Stöcken überfallen. Zuvor verfolgte er die Hannoveranerin ein kurzes Stück bis in die Immelmannstraße, wo er sie dann angriff. Mit einem Beschluss des Amtsgerichts Hannover sucht die Polizei Hannover nun mit einem Video und einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover verfolgte ein unbekannter Mann eine 18-jährige Hannoveranerin gegen 02:50 Uhr von der Bahnstation Hannover-Ledeburg bis in die Immelmannstraße im Stadtteil Stöcken. Dort griff er sie unvermittelt von hinten an, brachte sie gewaltsam zu Boden und berührte sie unsittlich. Die 18-Jährige leistete erhebliche Gegenwehr, woraufhin der Unbekannte in Richtung Mecklenheidestraße flüchtete. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme des Täters.

Mithilfe einer Polizeizeichnerin konnte ein Phantombild des Tatverdächtigen erstellt werden. Außerdem liegen der Polizei Videoaufnahmen einer Überwachungskamera einer Apotheke vor, die die 18-Jährige und der Gesuchte kurz vor der Tat passierten.

Der mutmaßliche Täter ist etwa 20 Jahre alt, circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und schlank. Er hat blonde, kurze Haare und einen markanten Kiefer. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer schwarzen, gesteppten Jacke, einer dunklen Hose und weißen Schuhen.

Die Kriminalpolizei Hannover ermittelt gegen den Unbekannten wegen versuchter Vergewaltigung. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Ergreifung des Täters geführt haben, wendet sich die Polizei nun mit einem Phantombild und einer Videosequenz an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe: Wer kennt den Mann auf dem Bild und/oder dem Video und kann Hinweise zu seiner Person und seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. / rod, nash

