Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kupferkabel entwendet, Pkw beschädigt, Verkehrsunfall, Widerstand und Beleidigung gegen Polizeibeamte

Aalen (ots)

Crailsheim: Kupferkabel entwendet

Von einer Baustelle in der Blaufelder Straße wurde zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Mittwochmittag 14 Uhr ein etwa mehrere hundert Meter langes Kupferkabel entwendet, welches zuvor auf 2 Rollen aufgerollte gewesen war. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Michelfeld: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend zwischen 17:30 und 18:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz eines Fastfoodrestaurants in der Daimlerstraße ein Pkw der Marke BMW beschädigt. An der rechten Fahrzeugseite entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ein Verursacher ist bislang nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07961 4800 zu melden.

Vellberg: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Am späten Mittwochabend gegen 23:30 Uhr kam ein 18-jähriger Ford-Fahrer auf der L1040 aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das in Fahrrichtung Talheim fahrende Fahrzeug kam anschließend auf dem Dach zum Liegen, etwa 40m von der Fahrbahn entfernt in einer Wiese. Die beiden 18-jährigen Insassen kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war durch den Verkehrsunfall nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Satteldorf: Widerstand und Beleidigung gegen Polizeibeamten

Auf einem Rastplatz in der Marco-Polo-Straße kam es am Freitag um 2 Uhr zunächst zu Beleidigungen und Schlägen gegenüber einer Angestellten. Nachdem die verständigten Beamten eintrafen wurde zunächst ein Platzverweis ausgesprochen und anschließend nach Missachtung weitere polizeiliche Maßnahmen eingeleitet. Während der alkoholisierte Beschuldigte in Gewahrsam genommen wurde leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Eine Strafanzeige gegen den Beschuldigten wird vorgelegt.

Crailsheim: In Gewahrsam nach Platzverweismissachtung

Ein 19-Jähriger erhielt am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf Grund einer vorausgegangenen Störung und weiterer zu erwartenden Gefahren einen Platzverweis in der Burgbergstraße. Welchem er schließlich gegen 20 Uhr nicht nachkam und sich erneut in der Burgbergstraße aufhielt. Daraufhin wurde der Beschuldigte zur weiteren Störungsbeseitigung und Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen, wobei es hierbei zu Widerstandshandlungen, Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den eingesetzten Beamten kam. Gegen den Beschuldigten wird eine Strafanzeige vorgelegt.

