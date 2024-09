Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Erfolgreicher Schockanruf

Aalen (ots)

Waldstetten: Wohnungseinbruch

Unbekannte Diebe verschafften sich am Mittwoch zwischen 9:15 Uhr und 17:30 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus im Almenweg und durchsuchten dieses. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 42454 beim Polizeiposten Waldstetten zu melden.

Aalen/Wasseralfingen: Erfolgreicher Schockanruf

Am Dienstagmittag gegen 14 Uhr erhielt eine 89-jährige Frau einen Anruf von angeblichen Polizeibeamten, die nach der bekannten Mache "Schockanruf" eine Kaution von 40.000 Euro verlangten. Die Seniorin gab an, dass die Bank bereits geschlossen sei und sie nicht so viel Geld im Haus habe. Im weiteren Verlauf des Gespräches erfuhren die Täter, dass die Frau 4000 Euro greifbar hatte. Daraufhin wurde eine Übergabe dieser Summe vereinbart und die Geschädigte händigte das Geld an eine Frau aus. Die Abholerin wird wie folgt beschrieben: Etwa 30-35 Jahre alt, ca. 160-165 cm groß, glatte kurze braune Haare, vermutlich mit einer blauen Jeans gekleidet. Das Polizeirevier Aalen bittet unter der Rufnummer 07361 5240 um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen.

Das Polizeipräsidium Aalen möchte eindringlich vor der perfiden Betrugsmasche warnen und gibt dazu folgende Verhaltenshinweise:

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus! - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus. - Nutzen Sie NICHT die Rückruffunktion. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell