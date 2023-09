Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Bargeld erpresst - Polizei bitte um Zeugenhinweise

Mühlacker (ots)

Scheingeld in mittleren dreistelligen Bereich und einen Parfumflakon haben drei junge Männer am Freitagabend am Bahnhof in Enzberg erbeutet.

Nach derzeitigem Sachstand hielte sich ein 19-Jähriger mit einer weiblichen und männlichen Begleitung im Bereich des Gleis 1, in Fahrtrichtung Pforzheim auf. Gegen 22:30 Uhr kamen drei Jugendliche auf die Gruppe zu und forderten zunächst den Begleiter des 19-Jährigen auf, seine Tasche zu entleeren. Ein weiterer Jugendlicher, der Haupttatverdächtige, packte in der Folge den 19-Jährigen an seiner Oberbekleidung und forderte ihn auf, ihm seine Wertsachen auszuhändigen. In diesem Zusammenhang wurde der Bargeldbetrag erbeutet. Die beiden Begleiter durchsuchten währenddessen den Rucksack des 19-Jährigen und entwendeten daraus ein Markenparfum. Möglicherweise soll einer aus der Gruppe auch ein Messer mitgeführt haben.

Der Haupttatverdächtige wird auf 18 bis 19 Jahre geschätzt und er war etwa 170 cm groß. Seine schwarzen Haare trug er seitlich kürzer und das längere Haar war zu einem offenen Zopf gebunden. Zur Tatzeit trug er einen Oberlippenbart, eine dunkle Jeans und einen dunklen Pullover.

Der zweite Tatverdächtige wird auf 16 oder 17 Jahre alt geschätzt. Er war mit etwa 160 cm kleiner als der Haupttatverdächtige. Er wird als dünn mit lockigen, dunkelbraunen Haaren beschrieben. Seine Kleidung bestand aus einer braunen Jogginghose und einer braunen Jacke, jeweils mit Nike-Emblem. Auf dem Kopf trug er eine braune Markenmütze mit einer Biene auf der Vorderseite.

Der dritte Tatverdächtige sah dem zweiten augenscheinlich ähnlich: Auch er wird auf etwa 16 oder 17 Jahre geschätzt. Er war ebenfalls rund 160 groß und als dünn mit lockigen dunkelbraunen Haaren beschrieben. Er war schwarz bekleidet und trug eine schwarze Mütze. Alle drei sprachen deutsch.

Wer sachdienliche Hinweise zum Tatablauf oder den gesuchten Personen geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer beim Kriminaldauerdienst Pforzheim 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell