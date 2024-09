Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsgefährdung - Quad im Leinecksee - Unfälle - versuchter Wohnungseinbruch - Schlange aufgefunden

Aalen (ots)

Allmersbach im Tal: Gefährlich unterwegs

Am Donnerstag, gegen 10:50 Uhr wurde ein 21-Jähriger aus Berglen auf der Landesstraße L 1120 auf Höhe Königsbronnhof mit überhöhter Geschwindigkeit und bei einem gefährlichen Überholmanöver festgestellt. Der Fahrer des VW Golf war statt der erlaubten 70 km/h mit über 110 km/h unterwegs. Bei der Kontrolle zeigte der junge Mann deutliche Anzeichen für den Konsum von Cannabis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Alfdorf: Quad im Leinecksee

Für Aufregung sorgte ein kopfüber im Leinecksee liegendes Quad, welches am Donnerstag gegen 17:50 Uhr der Polizei gemeldet wurde. Durch DLRG und Feuerwehr konnte sichergestellt werden, dass sich keine Personen im Wasser und in Gefahr befanden. Trotz fehlender Kennzeichen wurde der Besitzer des Quads ermittelt, der mitteilte, dass es ihm gut gehe. Die freiwillige Feuerwehr legte eine Ölsperre wegen auslaufender Betriebsstoffe.

Backnang: Unfall - Pedale verwechselt

Eine Audi-Fahrerin wollte am Donnerstagnachmittag gegen 14:15 Uhr in der Blumenstraße links in eine Parklücke abbiegen. Hierbei verwechselte die 93-jährige Frau aus Backnang die Pedale und betätigte statt Bremse das Gaspedal. In der Folge fuhr sie über den Randstein auf den Gehweg, prallte gegen eine Hauswand und beschädigte einen geparkten Chrysler. Die Fahrerin des Audi musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 13000 Euro.

Waiblingen-Bittenfeld: Versuchter Wohnungseinbruch

Am 05.09.2024 im Zeitraum von 01:00 Uhr und 08:30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter eine Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße aufzuhebeln. Der Täter scheiterte beim Versuch und ließ von seinem Vorhaben ab. An der Türe entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter 07151 82149 entgegen.

Waiblingen: Verkehrsunfall durch Aqua-Planing

Heute Morgen gegen 05:05 Uhr geriet ein 27-jähriger Fahrer eines VW auf der B29 auf Höhe Beinstein in Fahrtrichtung Stuttgart aufgrund von Aqua-Planing ins Schleudern und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Hiernach kam er ca. 20 Meter von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. An mehreren Verkehrszeichen sowie an dem VW entstand erheblicher Sachschaden. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt war mit 21 Einsatzkräften u. a. zur Ausleuchtung der Unfallstelle im Einsatz.

Weinstadt-Beutelsbach: Würgeschlange in den Weinbergen aufgefunden

Am Donnerstag meldete ein Mann der Polizei eine "Würgeschlange" in den Weinbergen unweit eines Weinguts. Eine Überprüfung durch die Beamten ergab, dass es sich tatsächlich um eine exotische Schlange handelte. Nach Verbringung des Tiers zu einer Zoohandlung in Weinstadt konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es sich um eine Kaiserboa handelte. Der natürliche Lebensraum dieser Würgeschlangen-Art liegt in Mexiko und Mittelamerika. Es wird angenommen, dass das Tier von seinem Besitzer entflohen ist oder absichtlich ausgesetzt wurde.

