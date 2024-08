Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Wesel (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, ereignete sich auf der Brüner Landstraße (B70) ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen Verletzungen erlitten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr zur Unfallzeit ein 66-jähriger Mann aus Voerde mit seinem Auto die Brüner Landstraße, aus Wesel kommend in Fahrtrichtung Brünen. An der Einmündung zur Straße An der Lackfabrik bog der 66-Jährige nach links in die Straße An der Lackfabrik ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 53-jährigen Mannes aus Hamminkeln, der die Brüner Landstraße aus Brünen in Fahrtrichtung Wesel befuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto des 66-Jährigen in den Straßengraben. Hierbei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu. Nachdem er durch die Feuerwehr geborgen werden konnte brachte ihn ein Rettungswagen in ein Weseler Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Der 53-jährige Hamminkelner wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Brüner Landstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme ca. 1,5 Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch das Verkehrskommissariat geführt und dauern derzeit an.

