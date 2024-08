Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Witterungsbedingte Einsätze nach Gewitter

Wesel (ots)

Witterungsbedingt kam es im Kreis Wesel am Dienstag (13. August), zwischen 18.45 Uhr und 21.15 Uhr zu rund 30 Einsätzen unter Einbindung der Polizei.

Überwiegend kam es zu Gefahrenstellen aufgrund umgestürzter Bäume und Zäune (21).

Am Auesee in Wesel kam es zu Verkehrsstörungen, da alle Badegäste gleichzeitig den See und den Parkplatz verlassen wollten. Durch kurzfristiges Entfernen von Pollern konnte die Verkehrssituation aufgelöst werden.

Auf der Uedemer Straße in Marienbaum wurde ein Scheunendach komplett abgedeckt und in die nebenstehenden Bäume geweht.

In Moers wurde ein Baum auf die Gleise der Bahn gedrückt, die Notfallleitstelle der Bahn und die Feuerwehr beseitigten diesen.

Am Bahnübergang Grenzstraße (Voerde) kam es zu einem Blitzeinschlag in die Oberleitung. Daraufhin entstand ein Brand und Kabel lösten sich. Die Notfallleitstelle der Bahn kümmerte sich darum.

Die Fahrbahn der Gartenstraße in Friedrichsfeld war temporär überflutet.

Auf der Schmidtstraße in Wesel und am Markt in Flüren fielen Gegenstände (Dachpfannen / Äste) auf geparkte Autos.

An der Annastraße in Asberg schlug der Blitz in eine Grundschule ein. Hierdurch löste der Einbruchalarm aus. Es entstand nach ersten Erkenntnissen kein nennenswerter Schaden.

In einem Kieswerk in Winterswick wurde durch die Witterung ebenfalls ein Fehlalarm ausgelöst.

Eine Bombenentschärfung in Rheinberg musste wegen des durchziehenden Gewitters kurzzeitig unterbrochen werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei dem Unwetter niemand verletzt.

