Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Trunkenheit und Straßenverkehrsgefährdung

Polizei sucht Zeugen und zwei Radfahrer

Voerde (ots)

Am Montagabend (12. August), gegen 20.45 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Mann aus Voerde mit seinem Auto (silberner VW Caddy) die Bülowstraße in Friedrichsfeld in aufsteigender Fahrtrichtung.

Zeugen beobachteten, dass der 62-Jährige sehr langsam und unsicher fuhr und im weiteren Verlauf in den Gegenverkehr geriet, wo zwei Radfahrer ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Der 62-Jährige fuhr danach weiter auf der Gegenfahrbahn. In Höhe des Marktplatzes geriet er sogar auf den Parkstreifen der Gegenfahrbahn. Danach bog er ruchartig nach rechts in die Lessingstraße ab, hielt an und verließ sein Fahrzeug bei laufendem Motor, um in eine Bankfiliale zu gehen. Hierbei musste er sich an einer Säule abfangen, um nicht zu stürzen.

Die Zeugen nahmen daraufhin den Autoschlüssel aus dem Zündschloss und riefen die Polizei.

Eine Überprüfung der Polizei ergab, dass der 62-Jährige erheblich alkoholisiert war. Er musste die Polizisten mit auf die Polizeiwache Ost begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen bzw. mögliche weitere Geschädigte. Insbesondere werden die beiden gefährdeten Radfahrer gebeten sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken in Verbindung zu setzen (Te.: 02064-622-0)

PR/ (Ref.: 240812-2126-...)

