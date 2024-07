POL-GI: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B 3 in Marburg

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B 3 in Marburg

Marburg: Am Mittwoch, 24.07.2024, kam es gegen 21:35 Uhr in Marburg auf der B3 zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Bad Kreuznach befuhr mit seinem Mazda die Kraftfahrstraße, aus Richtung Marburg-Mitte kommend, in Richtung Marburg-Süd, als er auf Höhe des Erlebnisbades nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er fuhr mit seinem Mazda 6 auf den nahegelegenen Parkplatz, stieß zunächst gegen eine Betonwand und dann noch gegen einen geparkten Sattelzug. Der Fahrer wurde leicht verletzt, an seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. An der Sattelzugmaschine entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro, der im Führerhaus schlafende 27-jährige Lkw-Fahrer aus Pforzheim blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde der Tank der Zugmaschine aufgerissen und rund 300 Liter Diesel liefen aus. Die Reinigungsarbeiten durch Feuerwehr Marburg, Straßenmeisterei und eine Fachfirma erforderten zwischen Mitternacht und ein Uhr mehrmals Vollsperrungen, die Kosten hierfür werden sich auf weitere 20.000 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marburg unter 06421-4060 zu melden.

