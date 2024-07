Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Gießen: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der L3133

Gießen (ots)

Pohlheim: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 14.07.2024, gegen 17:30 Uhr. Ein 54-jähriger Kradfahrer überholte mit seinem Motorrad einen schwarzen Daimler, als er von Holzheim in Richtung Dorf-Güll fuhr. Hierbei übersah er, den Ermittlungen und Angaben der Zeugen zur Folge, einen entgegen kommenden Audi. Mit diesem kollidierte der Kradfahrer frontal. Für den 54-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis kam jede Hilfe zu spät, trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle. Der 22-jährige Fahrer des Audi sowie sein 65-jähriger Mitfahrer kamen verletzt in ein Krankenhaus. Der Fahrer des überholten Daimler blieb unverletzt. Sowohl das Krad als auch der Audi erlitten einen Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro beziffert. Die L3133 musste in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:45 Uhr für Rettungs-und Ermittlungsarbeiten voll gesperrt werden. Neben zahlreichen Rettungskräften waren auch ein Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Straßenmeisterei sorgte für die Beseitigung ausgelaufener Betriebsmittel. Sollten weitere Zeugen den Unfall beobachtet haben, werden diese gebeten sich bei der Polizeistation Gießen Süd (Tel.: 0641/7006-3555) zu melden.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell