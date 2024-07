Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, B34, Lkr. Konstanz) 19-Jährige bei Auffahrunfall verletzt (01.07.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Eine junge Frau hat bei einem Auffahrunfall am Montagabend auf der Schaffhauser Straße/B34 Verletzungen erlitten. Ein 68-Jähriger fuhr mit einer 19 Jahre jungen Beifahrerin in einem Peugeot auf der Schaffhauser Straße. Hinter dem Peugeot war ein 57-jähriger VW Touran-Fahrer unterwegs. An der Einmündung zur L222 in Richtung Rielasingen-Worblingen hielt der 68-Jährige an der Rot zeigenden Ampel an, was der dahinterfahrende 57-Jährige jedoch zu spät erkannt und in der Folge in das Heck des Peugeot prallte. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 19-Jährige. Sie begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro.

